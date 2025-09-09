Apple bugün gerçekleştirdiği “Awe-Dropping” etkinliğinde yeni ürünlerini kullanıcılar ile buluşturdu. Etkinliğin en çok merak edilen ürünlerinden biri ise iPhone 17 serisi ile birlikte tanıtılan Apple Watch Series 11 oldu. Akıllı saat dünyasının liderlerinden biri olan Apple bu modelle birlikte kullanıcıların günlük hayatına yeni kolaylıklar getirmeyi hedefliyor. İşte yeni Apple Watch Series 11 ve detayları...

Apple Watch Series 11 Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Tasarımı!

Yeni Apple Watch Series 11 bir önceki nesil olan Series 10’un tasarım çizgisini koruyor. Ancak bu kez daha yüksek parlaklığa sahip yeni nesil ekran ile dış mekan kullanımında çok daha net bir deneyim sunuyor. Renk ve kordon seçenekleri de güncellenerek kullanıcılara tarzlarını yansıtabilecekleri geniş bir kombinasyon imkânı sağlanıyor.

Cihazda 24 saate kadar pil ömrü sunuluyor. Sağlık tarafında en dikkat çeken yeniliklerden biri, Uyku Puanı özelliği. Bu özellik her gece uyku kalitenizi analiz ederek size raporluyor. Bunun yanı sıra Apple Watch Series 11, kalp atış hızı sensöründen 30 günlük verileri değerlendirerek olası hipertansiyon konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Yeni kalp sağlığı ve uyku özellikleri de bu deneyimi destekliyor.

Apple ayrıca yeni “Flow” saat kadranını ve refraktograf özelliğini de tanıttı. Hücresel modeller için 5G bağlantısı desteği geliyor. Bununla birlikte Apple Watch Series 11, önceki nesillere göre 2 kat daha çizilmeye dayanıklı bir ekran ile korunuyor.

Etkinlikte, Apple Watch’un hayat kurtaran özelliklerine dair gerçek kullanıcı hikâyelerini içeren özel bir video da paylaşıldı. Apple, yeni akıllı saati için ön siparişlerin 12 Eylül’de başlayacağını, satışların ise 19 Eylül 2025 itibarıyla gerçekleşeceğini açıkladı. Başlangıç fiyatı 399 dolar seviyesinde olacak.

Apple Watch Series 11, radikal bir tasarım değişikliğinden çok deneyimi güçlendiren detaylı yeniliklerle öne çıkıyor. Daha parlak ekran, güçlü S11 çip, 5G RedCap desteği ve sağlık takibinde yeni adımlar, bu modeli günlük hayatta daha işlevsel bir yardımcı haline getiriyor. Apple Watch Series 11, 399 dolar satış fiyatına sahip.

