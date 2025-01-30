Vodafone Pay, yeni nesil mobil cüzdan uygulamasıdır. Banka hesabına ihtiyaç duymadan 7/24 para transferi ve online alışveriş!

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vodafone Pay, herhangi bir banka müşterisi olmadan basit finansal işlemlerinizi tek bir uygulamadan yönetmenizi sağlayan yeni nesil bir mobil cüzdan uygulamasıdır. Her operatörden, kurumsal veya bireysel hat sahiplerinin hesap oluşturup kullanabildiği Vodafone Pay ile 7/24 para transferi, online ve mağazadan alışveriş, banka ve kredi kartı saklama, Alman usulü harcama bölüştürme, Vodafone faturasız hatlara cep TL yükleme, Vodafone Mobil Ödeme işlemlerini yönetme gibi işlemler yapılabiliyor.

Vodafone Pay, 12 yaş üzeri herkesin kayıt olarak kullanabildiği yeni nesil mobil cüzdan uygulamasıdır. Vodafone Pay, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza ve güvenli harcama yapmanıza yardımcı olur. Günün her saati dilediğiniz cep numarasından para isteyebilir veya sevdiklerinize anında para gönderebilirsiniz.

Vodafone Pay İndir

Vodafone mağazalarından 5TL karşılığında satın alabileceğiniz veya uygulamaya kayıt olduğunuzda sistem tarafından oluşturulan sanal Vodafone Pay kartınıza para yükler ve sonrasında online ve mağaza içi alışverişlerde yüklediğiniz kadar kontrollü harcama yaparsınız. Alman usulü ödeme ile arkadaşlarınızla düzenlediğiniz tüm eğlenceli etkinliklerin harcamalarını hızlı ve kolay şekilde yönetebilirsiniz.

Siz de Vodafome Pay indirin ve finansal işlemlerinizi mobil cüzdanınız sayesinde gerçekleştirin!

Vodafone Pay Uygulaması Özellikleri