Xterium, gerçek zamanlı oynanan, hızlı karar vererek hayatta kalabileceğiniz bir stratejik uzay simülatörü, simülasyon oyunu. Dünyadaki binlerce oyuncuyla savaşacaksınız. Sadece gelişmemiş bir dünya ile başlayacak ve onu güçlü bir imparatorluğa dönüştüreceksiniz. Xterium, Ogame, Calypso, Niburu, XOrbit’e en iyi alternatiftir!

Xterium Oyna

Xterium’a hoş geldiniz! Oyunun hızı, rahatça oyunun keyfini çıkarmanızı sağlayacak ve sizi oyun dünyasında gelişen yeni olaylar için bekletmeyecek. İmparatorluk unvanını almak ve en deneyimli oyuncu olmak için tüm evrendeki yüzlerce hatta binlerce oyuncuyla aynı anda savaşın. Bu heyecan verici ve eğlenceli strateji oyununu oynamak için internet tarayıcısı yeterli. Eşsiz bir ekonomik ve askeri yapı oluşturmak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve zaferi inşa edin. Yeni araştırmalar üzerinde durun. Diğer oyunculara ve onların ittifaklarına karşı savaşın. İttifaklar oluşturun ve diğer ittifaklarla gücünüzü birleştirin.

Oyun, gelecekte tüm bir imparatorluğun merkezi olacak küçük bir gezegenle başlıyor. İmparatorluğu geliştirmek için elinizin altında yeni teknolojiler, yeni binalar, yeni gemiler ve savunmalar olacak. Oyunda imparatorluk kurmanın birkaç yolu var. İlk yol, madenci olarak tüm arkadaşlarınıza kaynak göndermek. İkinci yol, güçlü filonun yardımıyla kaynak elde eden profesyonel bir savaşçı olmak. Üçün yol, keşif araştırmaları yapan ve her işi alan kiralık bir casus olmak.

Xterium’da hayatta kalmak için birçok şeyi aynı anda takip etmeniz gerekecek. İmparatorluğun binalarını geliştirmek, savunma inşa etmek, filoyu sürekli güncel tutmak ve tüm bunları saldırı anında yapmak. Oyunda tek başınıza hayatta kalmak son derece zor. İttifaklara katılıp birleşmeniz gerekiyor. İttifakın birçok avantajı var; örneğin binlerce ve hatta milyonlarca filo biriminin bulunduğu ilginç ve üst düzey savaşlara katılmanın tek yolu.

OGame’in oynanışını temel alan Xterium’a birçok yeni ve benzersiz ekleme yapılmış. Arayüz neredeyse tamamen yeniden tasarlanmış, savaş sistemi dengelenmiş ve birçok ilginç eklenti dahil edilmiş.