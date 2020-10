Among Us İndir

Among Us, Android (APK), iOS ve Windows PC cihazlarda oynanabilen çapraz platform destekli süper eğlenceli bir online oyun. Şu anda en çok oynanan online oyunlar arasında olan Among Us, PC’de Steam platforomu üzerinden indirilebiliyor. İster aynı WiFi ağı üzerinden arkadaşlarınızla birlikte ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla online oynayın. Milyonlara oyuncunun uzaydaki mücadelesine dahil olmak için hemen Among Us indirin.

Among Us İndir PC

Among Us, kısa sürede popüler olan online oyunlar arasında. Android telefon, iPhone/iPad, Windows bilgisayar tüm platformlarda oynanabiliyor ve çapraz platform desteğiyle farklı cihaz kullanıcılarıyla sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. PC platformunda Steam’den indirilebilen online oyun, grafiksel açıdan çok gelişmiş değil ancak süper eğlenceli oynanış sunuyor. Uzay geminizi kalkış için hazırlamaya çalışırken online (çevrimiçi olarak) veya yerel WiFi üzerinden 4 - 10 oyuncuyla oynayın ancak Mürettebattan bir veya daha fazla rastgele oyuncu herkesi öldürmeye kararlı Sahtekarlar olduğundan dikkatli olun!

Among Us İndir Ücretsiz

Among Us, Steam üzerinden ücretli indirilmeye sunulsa da Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. BlueStacks gibi Android emülatörleri ile Among Us bilgisayarda ücretsiz oynama şansına sahipsiniz. Ancak en iyi oyun deneyimini Steam üzerinden indirerek alabileceğinizi unutmayın.

Among Us Nasıl Oynanır?

Parti oyunu Among Us nasıl oynanır? detaylı olarak anlatmak gerekirse, Among Us 4 - 10 oyunculu çok oyunculu bir oyun. Oyuncuların 1 - 3’ü her oyunda rastgele olarak Sahtekar olarak seçilirken geri kalanlar Mürettebat Arkadaşları oluyor. Bir uzay gemisi (The Skeld), bir karargah binası (Mira HQ) veya bir gezegen üssü olarak bilinen Polus’da geçen oyunda mürettebat arkadaşları elektrikli yeniden kablolama ve yakıt doldurma gibi hayati önem taşıyan sistemleer üzerinde bakım çalışmalarından oluşan mini oyunlar formatında harita üzerinde tamamlayabilecekleri görevler üstleniyor. Sahtekarlara da Mürettebat arkadaşlarıyla uyum sağlamak, harita sistemlerini sabote etmek, havalandırma deliklerini geçmek, diğer Sahtekarları ortaya çıkarmak ve Mürettebat arkadaşlarını öldürmek için sahte bir görev listesi veriliyor. Ölen oyuncu hayalet oluyor; hayaletler duvarlardan geçebiliyor ancak dünya ile sınırlı etkileşime girebiliyor ve sadece diğer hayaletler tarafından görülebiliyor. Her oyuncunun sınırlı bir görüş konisi var; bu da oyuncuların kuş bakışı kamera açısına rağmen tüm alanı, oyuncuları görmelerini engelliyor. Mürettebatlar öldürülmeden tüm görevleri tamamlayarak veya tüm Sahtekarları bularak ya da etkisiz hale getirerek kazanırken; Sahtekarlar, Sahtekarlarla Mürettebat Arkadaşlarının sayısı aynı olacak şekilde veya sabotaj geri sayımı bitecek şekilde yeterli sayıda Müreettebat öldürdüğünde kazanmış oluyor. Hayaletlerin de amacı; sırasıyla Crewmate ve Impostor hayaletleri için görevleri tamamlayarak veya sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmek.

Mürettebatlar:

Gemiyi hazırlamak veeya tüm Sahtekarları çıkarmak suretiyle görevleri tamamlayarak kazanın.

Hızlıca tepki vererek Sahtekarların sabotajlarını mahvedin.

Yönetici haritası ve Güvenlik kameralarını kontrol ederek diğer Mürettebat Arkadaşlarınızı takip edin.

Tüm cesetleri anında bildirerek şüpheli Sahtekarların kim olabileceği konusunda tartışın.

Şüpheli davranışları tartışmak için acil durum toplantıları çağrısı yapın.

Şüpheli Sahtekarları çıkarmak için oy kullanın.

Sahtekarlar:

Mürettebatı öldürün, sizi görenleri de ortadan kaldırın.

Mürettebat arkadaşlarınızla uyum sağlamak için görevleri yapar gibi görünün.

Havalandırma deliklerinden gizlice geçerek gemi içerisinde hızlıca hareket edin.

Kaosa neden olmak ve mürettebatı bölmek için sabotajları kullanın.

Kurbanları tuzağa düşürmek ve gizli bir şekilde öldürmek için kapıları kapatın.

Among Us, sosyal özelliği de olan bir oyun. Oyuncular birbirleriyle yazılı olarak sohbet edebiliyor ancak yalnızca toplantılar sırasında ve canlılarsa iletişim kurabiliyor, hayaletler de birbirleriyle konuşabiliyor. Oyunda yerleşik sesli sohbet sistemi yok ancak oyuncular oynarken Discord gibi programları kullanıyor.

Among Us Sistem Gereksinimleri

Among Us bilgisayarda oynamak için Windows PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

İşlemci: SSE2 komut seti desteği

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Among Us Türkçe Yama İndir

Among Us, ne yazık ki Türkçe dil desteği sunmuyor ancak Türkçe yama dosyası mevcut. Ancak Among Us Türkçe yama mobil için hazırlanmadı, PC sürümünü oynuyorsanız kurabileceğiniz bir yama. Among Us Türkçe yama nasıl kurulur? Among Us Türçe nasıl yapılır? dediğinizi duyar gibi gibiyim. Among Us Türkçe oynamak için aşağıdaki basit adımları izleyin:

Among Us Türkçe Yama Nasıl Kurulur?