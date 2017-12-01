Echoed World oyunculara kısa bir macera sunan bir platform oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Echoed World'de yavaşça yok olmakta olan bir dünyaya konuk oluyoruz. Kontrol ettiğimiz kahramanımız ise çevresindeki varlıkları manipüle edebilme yeteneğine sahip. Oyun boyunca ilerleyip engelleri aşmaya ve bu özel yeteneğimizi kullanarak bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.

Echoed World'de hem çukurların üzerinden atlama gibi klasik platform öğeleri bulunuyor hem de çözmek için zekanızı kullanmanız gereken bulmacalar bulunuyor. 2 boyutlu yapıya sahip olan oyunda ekranda yatay olarak yol alıyor ve engellerin üzerinden zıplıyoruz. El çizimi oyun grafikleri göze hoş görünmekte.

Echoed World'ün minimum sistem gereksinimleri makul bir seviyede. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.8 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GT 640 veya AMD Radeon HD 6750 ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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