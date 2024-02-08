PES 2013 Türkçe Spiker Yaması, oyunu bir Türk spikerin anlatımı eşliğinde oynamanızı sağlar.

Barış YANIK - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2013’te Türkçe Spiker ihtiyacı olanlar için PES 2013 Türkçe Spiker V5 çıktı. Türkçe Spiker’in yeni versiyonu olan bu güncellemede seslendirmelerin %98’si tamamlanmış durumda. En önemlisi de oyuncu isimlerinin ve takımlarının eksiksiz seslendirilmiş olması. Toplamda 17000’i bulan ses dosyalarından sadece çok az bir kısmı eksik kalmış.

PES 2013 Türkçe Spiker Yaması İndir

Orijinal ve diğer tüm PES 2013 oyunlarında sorunsuz olarak çalıştırabileceğiniz Türkçe Spiker, oyuna herhangi bir şekilde zarar vermez veya bozmaz. Versiyon 4 ile birlikte gelen en büyük yenilik yaklaşık olarak 300 adet yeni oyuncu isim seslendirmesi ve bazı sık çıkan repliklerin yenilenmesidir.

Türkçe Spikeri kullanarak oyun içerisinde kendi oluşturacağınız oyunculara spiker isim seslendirmesi atayabilir veya oyunun orijinalindeki seslendirmeleri kullanabilirsiniz.

Orijinal veya diğer tüm PES 2013 oyunlarında sorunsuz çalışır, oyunu bozmaz.

PES 2013 Türkçe spikerin yüzde 98'lik bölümü tamamlanmıştır.

PES 2013 PC sürümü için Türkçe spiker yamasıdır. Kitserver veya ekstra program gerektirmez.

exTReme 13 içindeki gelişmiş Türkçe spiker uyarlanmıştır.

exTReme 13 içinde bulunan geniş oyuncu isim seslendirmeleri kullanılabilir.

Oyun içinden kendi oluşturduğunuz oyuncuya spiker isim seslendirmenizi atayabilir, isterseniz de normalde oyunun orijinalinde seslendirilmemiş oyunculara isim atayabilirsiniz.

PES 2013 Türkçe Spiker Son Sürüm ile Gelen Yenilikler

Yeni yorumcu replikleri eklendi.

200'ün üzerinde oyuncu ismi seslendirildi.

Premier Lig'de ismi seslendirilmemiş oyuncu kalmadı.

Bazı hatalı isimler düzeltildi.

exTReme 13'e özel bazı Türk stadyum isimleri çıkartıldı.

Mevlüt Erdinç için isim seslendirmeleri yapıldı. (Daha önce Erding diyordu.)

Spikerin teknik direktörlerle ilgili kurduğu cümleler güncellendi. (Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid vb.)

Bazı isim telaffuzları düzeltildi. (Azpilicueta, Bourceanu, Angelo vb.)

PES 2013 Türkçe Spiker Kurulumu Nasıl Yapılır?

PES 2013 Türkçe spiker yamasını indirdikten sonra PES 2013 Türkçe spiker kurulumu oldukça kolaydır. İndirdiğiniz dosya içerisinden çıkan ''kurulum.exe'' dosyasını açarsanız kurulum otomatik olarak başlayarak, yükleme işlemi kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir. PES 2013 Türkçe spiker kurulumu tamamdır! Artık maçları Türkçe spikerler eşliğinde yapabilirsiniz.