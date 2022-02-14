Minecraft Launcher Windows oyunu, Windows için Minecraft ve diğer sevilen Minecraft oyunlarını bir arada sunar. Ücretsiz Minecraft oynayın!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft Laucher, Windows için Minecraft (Bedrock Edition), Minecraft Java Edition ve Minecraft Dungeons oyunları için indirici ve başlatıcı.

Windows PC için Minecraft oyunu Windows 11 / 10, Minecraft Dungeons Windows 7 ve üzeri işletim sistemli bilgisayarlarda oynanabiliyor.

Minecraft Laucher İndir

İlk giriş ekranında önceden var olan bir Minecraft hesabı, Mojang Studios hesabı veya eski Minecraft hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa ücretsiz Minecraft hesabı oluşturmalısınız. Linke tıklayarak yeni bir hesap oluşturabilir, Ayarlar/Settings sekmesinden giriş yapabilirsiniz.

Sol köşede News/Haberler sekmesi, her oyun için bir sekme ve Ayarlar sekmesinde Minecraft Laucher karşınıza çıkacak. Minecraft Launcher’ın sol üst köşesinden o anda aktif olan hesabınızı görebilirsiniz. Microsoft hesabı ile giriş yaptıysanız Xbox oyuncu etiketiniz yoksa Java sürümü kullanıcı adınız gösteriliyor. Üzerine tıklayarak aktif hesapları yönetebilir veya hesaplarınızdan çıkış yapabilir ve Minecraft nasıl oynanır? gibi soruları yanıtlayan yardım sayfasına ulaşabilirsiniz.

Minecraft İndir

Minecraft Laucher, Windows için Minecraft oyununu içerir. Ana Oyna/Play bölümü Minecraft’ı bilgisayara indirip oynamanıza izin verir. Play butonuna tıklayarak Minecraft Bedrock Edition’ı oynayabilirsiniz.

PC’niz internete bağlı değilse oyunu çevrimdışı modda çalıştırabilirsiniz ancak internetsiz oynayabilmeniz için başlangıçta indirilmiş olması gerekir. Desteklenmeyen bir cihaz kulanıyorsa, desteklenen cihazların bulunduğu bir web sitesine bağlantı içeren bir uyarı görürsünüz. Oyunu satın aldığınız hesaba giriş yapmadıysanız Oyna butonu yerine oyunun ücretsiz demo sürümünü indirmeniz için Microsoft mağazasına yönlendirilirsiniz.

Minecraft Launcher ve Minecraft Windows (Bedrock Edition) oyunu hakkında sık sorulan soru ve cevapların olduğu sss bölümü, oyunu onarmak veya kaldırmak için yükleme bölümü ve yeni / son sürüm ile gelen yeniliklerin yer aldığı yama notları bölümü bulunuyor.

Minecraft Windows Özellikleri

Minecraft oyununda sınırsız kaynaklara sahipsiniz. Yaratıcı modunda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak, hayatta kalma modunda derinlere kadar kazacak, tehlikeli mobları savuşturmak için silah ve zırhlar üreteceksiniz. Minecraft’ın geniş dünyasında tek başınıza ilerleyebilir veya arkadaşlarınızla birlikte keşfedebilir ve hayatta kalma mücadelesi verebilirsiniz.

Minecraft Java Edition İndir

Play bölümü, Minecraft Java Edition’ı indirmenize ve başlatmanıza izin verir. Ayrıca solda kurulum bölümü, sağda Java Edition kullanıcı adınız ve aşağıda Minecraft oyunu son güncellemeleri hakkında bilgiler listelenir. Play butonuna tıklayarak oyunu oynamaya geçebilirsiniz. Bilgisayarınız internete bağlı değilse oyunu çevrimdışı modda çalıştırabilirsiniz ancak yükleme dosyalarını baştan indirdiyseniz internetsiz oynayabilirsiniz.

Oyunu satın aldığınız hesapla giriş yapmadıysanız Play butonu çıkmaz, onun yerine oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirebileceğiniz bir buton görünür. Yama notları, oyuna son güncelleme ile gelen yenilikleri öğrenmenizi sağlar.

Kurulumlar bölümünden özel kurulumlar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Kurulumları sıralamak ve aramak için butonların yanı sıra oyunun yayınlanan sürümleri, anlık görüntüleri ve modlu sürümleriyle kurulumları etkinleştirmek için onay kutucukları da göreceksiniz. Varsayılan olarak en son sürüm ve en son ekran görüntüsü için kurulumlar vardır. Yeni kuruluma tıklayarak yeni bir kurulum oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Play butonu seçili kurulumu başlatmanızı sağlar ve klasör simgesiyle oyunun nereye kurulu olduğunu görebilirsiniz.

Minecraft Launcher, geriye dönük uyumluluk özelliğiyle oyunun en eski sürümlerini bile oynamanızı sağlar. Minecraft Launcher ayarlar sekmesinde Java Edition geçmiş sürümlerini göster’i seçerek kurulumlar bölümünde yükleyip oynayabileceğiniz sürümleri görebilirsiniz. Eski sürümlerde çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz, ayrı bir dizinde çalıştırmanız ve dünyaları yedeklemenizi öneririm. Geçmiş sürümleri açtığınızda, Minecraft beta ve alfa sürümlerinin yanı sıra klasik sürümlerini oynayabilirsiniz.

Skins bölümünde oyun içinde nasıl göründüğünüze bakabilir ve görünümüzü değiştirebilirsiniz. Steve ve Alex varsayılan skindir. Skin kitaplığında Kullan/Use’a tıklayarak görünümleri uygulayabilirsiniz. Görünümler düzenlenebiliyor, çoğaltılabiliyor ve silinebiliyor. Steve ve Alex görünümü çoğaltılabiliyor, uygulanabiliyor ancak silinemiyor.

Minecraft Java Edition’da inşa ederken, maden çıkarırken, moblarla savaşırken, dinamik Minecraft dünyasını keşfederken sınırsız olasılıklar macerasına hazır olun.

Minecraft Dungeons İndir

Minecraft Dungeons sayfasında oyna, dlc, sss, kurulum ve güncelleme notları sekmeleri bizleri karşılıyor. Play bölümü, Minecraft Dungeons son sürümünü bilgisayarınıza indirmenizi sağlar, Play butonuna tıklayarak oynamaya geçebilirsiniz. Oyunun ekran görüntülerini görebilir, Minecraft güncellemelerine ilişkin haberlere ulaşabilirsiniz. Minecraft PC oyununu ayrı olarak satın almaya yönlendirilirsiniz.

DLC sekmesinden Minecraft Dungeons için indirilebilir içeriklere erişebilirsiniz. DLC ararken sonuçları daraltmak için filtre seçeneğiyle birlikte arama özelliği mevcuttur. Her DLC, solda DLC bilgisiyle birlikte kart görünümünde bir yapıda gösteriliyor. SSS bölümünden Minecraft Dungeons oyunu hakkında tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Karanlık zindanlara tek başınıza girme cesaretini gösterecek misiniz yoksa arkadaşlarınızı da yanınızda sürükleyeceksiniz? Minecraft Dungeons, dört oyuncuya kadar aksiyon yüklü, hazinelerle dolu, çılgınca çeşitli seviyelerle birlikte savaşacaksınız. Tüm köylüleri kurtarmanız ve kötü Köylü Archie’yi alt etmeniz gereken destansı bir görev sizi bekliyor.

Minecraft Launcher Türkçe dahil 60’dan fazla dilde kullanılabiliyor. Oyunları çalıştırırken Minecraft Launcher’ı açık tutmanızı öneririm. Hareket aksaklıklarını önlemek için varsayılan olarak kapalı olan animasyonları etkinleştirin, donanım hızlandırmayı devre dışı bırakın. Hesaplar bölümünden Microsoft, Mojang Studios veya Minecraft hesaplarınızı ekleyebilir, yönetebilir, kaldırabilir, aralarında geçiş yapabilirsiniz.