Acer, Yeni 'Karma sanal Gerçeklik' Sistemi ve Holo 360° Kameralarını Tanıttı

Daha önce de Tamindir.com sayfalarında yayınladığımız gibi Microsoft, Windows 10 için 'karma sanal gerçeklik' setleri hazırlamış ve bunların üreticiler tarafından PC'lerin yanında pazarlanmasına da destek vermişti. Bu setlerin yanı sıra Acer, bir de Holo 360° kamera sistemini tanıttı.

"Karma Sanal Gerçeklik Seti" olarak Acer, ASUS, Lenovo, HP ve Dell gibi geliştiricilerle anlaşan Microsoft'un, ilk Mixed Reality ürünü Acer tarafından dün tanıtıldı.

Microsoft'un, "Karma Sanal Gerçeklik Seti" adını verdiği ve Windows 10 PC'ler üzerinde çalışan setlerinin ilk satıcısı böylece Acer oldu. "Karma Sanal Gerçeklik Seti", hem sanal gerçeklik hem de holografik geliştirmeler yapmayı sağlayan, çok amaçlı kafa seti olarak Acer tarafından tüketiciyle paylaşıldı.

Acer yeni ürünleri ile ilgili çok detaya girmedi. Holo 360° derecelik kamerasının 4G bağlantı kullanacağını, 180°'lik iki kameradan oluşturduğu görüntüleri birleştirerek çalışacağını, kafa hareketlerini kullanarak kameranın görüntüleri bütünleştirebildiğini anlattı.

Ancak tanıtımda 4G bağlantı teknolojisi kullanan Holo 360° kamera sistemi, özellikle 4G bağlantısı kullandığında bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Sanal gözlük kullananlar, anında ve hızlı bir şekilde görüntülere ulaşmak isteyebileceğinden, bu bağlantı kullanıcıları zorlayacak gibi görünüyor. Öte yandan kotalı iletişim paketi kullananlar için de can sıkıcı bir durum. Faturaları zedeleyebilir ve kullanıcıların iletişim bütçelerinde riskli durumlar oluşturabilir.

Microsoft, Windows 10 İçin Karma Sanal Gerçeklik Setleri Hazırladı

Windows 10'dan 'Karma Sanal Gerçeklik' Desteği Bu Ay Başlıyor