AMD Ryzen Pro İşlemciler Kurumsal Pazara Açılıyor

Kurumsal IT departmanları için AMD'den muhteşem bir haber geldi. Yıl sonuna kadar Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 işlemcilerin kurumsal sürümleri satın alınabilecek. İşte AMD Ryzen Pro işlemciler hakkındaki detaylar:

AMD, Şubat ayında tüketici bilgisayarları için güçlü ve nispeten ucuz Ryzen işlemcilerini açıkladığında büyük bir beklenti oluşmuştu. Şirket şimdi de kurumsal pazar için benzer bir açıklama yaptı ve Ryzen Pro hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün açıklanan Ryzen Pro işlemcileri, tüketici sürümünden farklı olarak güvenlik ve uzaktan yönetim özelliklerinin eklenmesini kapsıyor. Ek güvenlik süreçlerini içeren işlemciler, çalışmakta olduğu işletim sisteminden bağımsız olarak şifreleme imkanı sunacak. Ayrıca, işletim sisteminin güvenlik duvarı delinse dahi BIOS için daimi güvenliği olan bir donanıma sahip olacaklar.

Yukarıdaki tabloda Ryzen Pro işlemcileri hakkında bilgi edinmek mümkün. Her bir yonga, Intel serisinden eşdeğer bir işlemci ile doğrudan rekabet etmek üzere tasarlanmış ve performans testlerinde de bu kanıtlanmış.

Siz AMD Ryzen Pro işlemcileri nasıl buldunuz?

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