Abstruct, ödüllü OnePlus duvar kağıdı sanatçısı Hampus Olsson tarafından yapılan resmi duvar kağıdı uygulamasıdır. Yalnızca uygulamada bulabileceğiniz 300'ün üzerinde özel duvar kağıdını ücretsiz indirin.

Tüm duvar kağıtları 4K çözünürlükte mevcuttur, bu uygulama geleceğin kanıtıdır. Endişelenmeyin, cihazınızın veri giderlerinizden tasarruf etmesi için otomatik olarak doğru boyutta hizmet ediyor. Hampus Olsson tarafından OnePlus 2'den en son OnePlus 7'ye kadar olan tüm resmi OnePlus duvar kağıtlarını tek bir yerde yayınlayın.

Harika ve minimalist, canlı bir görünümden soyut bir düş manzarasına uzanan farklı tarzlarda duvar kağıtlarına hemen göz gezdir. Uygulama, duvar kağıtları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmak için favori duvar kağıtlarınızı tek bir yere kaydetme gibi özelliklere sahip ve modern bir tasarıma sahip.