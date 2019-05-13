Adam Asmaca Multiplayer uygulaması ile bir zamanların popüler kelime oyununu Android cihazlarınızdan oynayabiliyorsunuz.

Kelime oyunlarının atası olarak nitelendirebileceğimiz Adam Asmaca oyunu, bir döneme damgasını vuran ve hemen hemen her yaştan kullanıcının severek oynadığı bir oyun olmuştu. Günümüzde kelime oyunlarının sayısı ve çeşidi bir hayli artmış olsa da, eski günlerdeki oyunların tadının bir başka olduğunu itiraf etmek gerek. Adam Asmaca Multiplayer oyunu, popüler kelime oyununun yeniden uyarlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Tekli veya online olarak oynayabileceğiniz Adam Asmaca Multiplayer oyununda, geçmiş günleri anarken bir yandan da keyifli vakit geçirebilirsiniz.