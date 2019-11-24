Birbirinden güzel ve farklı özelliklere sahip onlarca savaş kahramanından yararlanarak nefes kesen RPG savaşlarına katılacağınız Age of Ishtaria, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip çeşitli savaşçılar arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve ganimet toplamaktır. Rakiplerinize meydan okuyarak aksiyon dolu savaşlar yapabilir ve online modda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz. Savaş haritası üzerindeki görevleri tamamlayarak yolunuza devam edebilir ve seviye atladıkça yeni savaşçıların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda özel güçlere ve farklı yeteneklere sahip birbirinden güzel onlarca savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz sayısız silah bulunmaktadır. Kağıt oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Age of Ishtaria bağımlılık yapıcı bir oyun olarak öne çıkıyor.