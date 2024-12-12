Solitaire, Windows ile birlikte gelen en popüler oyunlardan biri olan kart oyunun mobil sürümüdür.

Onur Şendere - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Solitaire, Windows işletim sistemi ile birlikte gelen popüler oyunun mobil sürümüdür.

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Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında bulunan popüler iskambil oyunu ile klasik zevkinizi mobil dünyaya taşıyabilirsiniz. Seçebileceğiniz renkli arkaplanlar ve oyun kartları ile kişisel zevkinizi yansıtan bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz.

Çeşitli oyun modlarının yer aldığı Solitaire oyununda, gerçek zamanlı arkadaşlarınızla yarışmanız da mümkün. Aynı anda oynayarak Solitaire konusunda kimin daha başarılı olduğu arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.

Oyun üzerinde kaydedilen detaylı istatistik bilgileri ile oyuna dair başarınızı görüntüleyebilirsiniz.