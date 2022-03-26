Zynga Poker, normal Texas Hold 'Em Poker oynayabileceğiniz veya rekabetçi turnuvalara katılabileceğiniz Türkçe dil destekli poker oyunu.

Erkan Calp - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zynga Poker, dünya genelinde en fazla oyuncusu bulunan, tüm platformlarda oynanabilen Texas Hold ‘Em Poker oyunu. İster arkadaşlarımıza karşı eğlencesine, istersek de milyonlarca oyuncuya karşı oynamamıza izin veren oyunda günlük olarak 200.000’den fazla ücretsiz fiş kazanma şansı da bizleri bekliyor.

Tüm platformlarda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular Türkçe dil desteği eşliğinde gerçek zamanlı olarak poker oynama fırsatı elde edecekler. Oyuncular poker esnasında diğer oyuncular ile sohbet edebilecek, geyik muhabbeti kurabilecekler. Eğlenceli yapısı ile milyonlarca kez indirilen başarılı oyun, her kesimden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabiliyor.

Zynga Poker Özellikleri

Özel düzenlenen etkinliklere katılın, gerçek hediyeler kazanın.

Her gün ücretsiz fiş kazanın. (Başlangıç olarak 10 altın + 220.000 fiş)

Normal Texas Hold ‘Em Poker oynayın veya usta pokercilerle karşılaşacağınız turnuvalara katılın.

Profilinize giriş yaparak poker heyecanına kaldığınız yerden devam edin.

Türkçe dil desteği,

Gerçek zamanlı oynanış,

Milyonlarca gerçek oyuncu,

Farklı mobil sürümler,

Şu ana kadar web tarayıcı üzerinden oynadığımız poker oyunu Zynga Poker uzun bir süre sonra olsa da Windows 8 tablet ve bilgisayarlara giriş yaptı. Oyunun Windows 8 sürümü oynanış açısından hiçbir farklılık göstermemekle birlikte hali hazırda profilimize giriş yaparak poker heyecanına kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.

Yeni başlayan ve uzman poker oyuncularına hitap eden Zynga Poker’de normal Texas Hold ‘Em oynayabildiğimiz gibi Shootouts ve Sit-N-Go gibi rekabetçi turnuvalara da katılabiliyor, usta bir poker oyuncusu olduğumuzu milyonlara gösterebiliyoruz.

Kendimizi gerçekten bir poker masasında oynuyormuşçasına hissetmemizi sağlayan akıllı ve hassas kontroller sunan oyunda 10 altın ile 20.000 fiş kısa süreliğine ücretsiz veriliyor.

Zynga Poker İndir

Android, iOS, WindowsPhone ve Windows platformları için ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, gerçek zamanlı olarak oynanıyor. Yapım içerisinde oyuncular gerçek oyunculara karşı poker oynayarak onları yenmeye çalışacaklar. Sohbet etme imkanı da sunan başarılı oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.