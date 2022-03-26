Zynga Poker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,260
- DOSYA BOYUTU 43.50 MB
- Üretici Zynga
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Zynga Poker, normal Texas Hold 'Em Poker oynayabileceğiniz veya rekabetçi turnuvalara katılabileceğiniz Türkçe dil destekli poker oyunu.
Zynga Poker, dünya genelinde en fazla oyuncusu bulunan, tüm platformlarda oynanabilen Texas Hold ‘Em Poker oyunu. İster arkadaşlarımıza karşı eğlencesine, istersek de milyonlarca oyuncuya karşı oynamamıza izin veren oyunda günlük olarak 200.000’den fazla ücretsiz fiş kazanma şansı da bizleri bekliyor.
Tüm platformlarda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular Türkçe dil desteği eşliğinde gerçek zamanlı olarak poker oynama fırsatı elde edecekler. Oyuncular poker esnasında diğer oyuncular ile sohbet edebilecek, geyik muhabbeti kurabilecekler. Eğlenceli yapısı ile milyonlarca kez indirilen başarılı oyun, her kesimden oyuncu tarafından rahatlıkla oynanabiliyor.
Zynga Poker Özellikleri
- Özel düzenlenen etkinliklere katılın, gerçek hediyeler kazanın.
- Her gün ücretsiz fiş kazanın. (Başlangıç olarak 10 altın + 220.000 fiş)
- Normal Texas Hold ‘Em Poker oynayın veya usta pokercilerle karşılaşacağınız turnuvalara katılın.
- Profilinize giriş yaparak poker heyecanına kaldığınız yerden devam edin.
- Türkçe dil desteği,
- Gerçek zamanlı oynanış,
- Milyonlarca gerçek oyuncu,
- Farklı mobil sürümler,
Şu ana kadar web tarayıcı üzerinden oynadığımız poker oyunu Zynga Poker uzun bir süre sonra olsa da Windows 8 tablet ve bilgisayarlara giriş yaptı. Oyunun Windows 8 sürümü oynanış açısından hiçbir farklılık göstermemekle birlikte hali hazırda profilimize giriş yaparak poker heyecanına kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.
Yeni başlayan ve uzman poker oyuncularına hitap eden Zynga Poker’de normal Texas Hold ‘Em oynayabildiğimiz gibi Shootouts ve Sit-N-Go gibi rekabetçi turnuvalara da katılabiliyor, usta bir poker oyuncusu olduğumuzu milyonlara gösterebiliyoruz.
Kendimizi gerçekten bir poker masasında oynuyormuşçasına hissetmemizi sağlayan akıllı ve hassas kontroller sunan oyunda 10 altın ile 20.000 fiş kısa süreliğine ücretsiz veriliyor.
Zynga Poker İndir
Android, iOS, WindowsPhone ve Windows platformları için ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, gerçek zamanlı olarak oynanıyor. Yapım içerisinde oyuncular gerçek oyunculara karşı poker oynayarak onları yenmeye çalışacaklar. Sohbet etme imkanı da sunan başarılı oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.
Zynga Poker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 43,373
- DOSYA BOYUTU 28.39 MB
- Üretici Zynga
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Zynga Poker, Zynga tarafından sunulan dünyanın en popüler çevrim içi poker oyunu ve onun uygulamasıdır.
Zynga Poker, Facebook ile birlikte popülerliği artan ve şu anda çevrim içi olarak oynanan en popüler poker oyunlarının başında gelmektedir. Zynga Poker ile ister doğrudan hesap girişi yaparak ya da Facebook hesabı üzerinden giriş yaparak Texas Hold'em türü poker oynayabilirsiniz. Üstelik ilk girişle birlikte 10 bin chip ücretsiz veriliyor.
Zynga Poker oyununda isterseniz sistemin sizi otomatik olarak bir masaya atmasını isteyebilirsiniz. Bununla birlikte bire bir oyun ve turnuva oyunu seçenekleri de mevcut. Oyun esnasında sohbet edebilirsiniz.
5.0 güncellemesi sonrasında:
- 1'e 1 oyunlarda gerçek chip kazanabilme özelliği geldi.
- Oyuncu istatistikleri özelliği eklendi.
- Oyuncunun Facebook'ta arkadaşları arasında rastgele seçimle masa kurabilmesi sağlandı.
- Oyun ve el ortasında bağlantısının kesilmesini, buna bağlı olarak da elde olan chiplerin kaybedilmesini önleyici iyileştirmeler yapıldı.
Zynga Poker - Poker by Zynga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,175
- DOSYA BOYUTU 50.40 MB
- Üretici Zynga
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Zynga Poker - Poker by Zynga, en popüler çevrim içi poker oyunlarından olan Zynga Poker'in iOS uygulamasıdır.
Zynga Poker, Facebook ile birlikte popülerliği artan ve şu anda çevrim içi olarak oynanan en popüler poker oyunlarının başında gelmektedir. Zynga Poker ile ister doğrudan hesap girişi yaparak ya da Facebook hesabı üzerinden giriş yaparak Texas Hold'em türü poker oynayabilirsiniz. Üstelik ilk girişle birlikte 10 bin chip ücretsiz veriliyor.
Zynga Poker oyununda isterseniz sistemin sizi otomatik olarak bir masaya atmasını isteyebilirsiniz. Bununla birlikte bire bir oyun ve turnuva oyunu seçenekleri de mevcut. Oyun esnasında sohbet edebilirsiniz.
Son güncelleme ile birlikte oyuna iPhone 5 desteği geldi.
Zynga Poker
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 452
- DOSYA BOYUTU 46.00 MB
- Üretici Zynga
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Zynga Poker, Windows Phone telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi poker oyunu.
Zynga Poker, dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan tüm platformlarda oynanabilen bir poker oyunu. En çok masa çeşitliliğine sahip poker oyunu her seviyeden oyuncuya hitap ediyor.
İster ücretsiz, normal Texas Hold ‘Em oynayabileceğiniz isterseniz de Shootouts ve Sit-N-Go gibi turnuvalara katılabileceğiniz Türkçe dil destekli poker oyununu Windows Phone telefonunuza ücretsiz olarak yükleyip profilinizde oturum açarak hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Kısa bir süre için 10 altın ile 20.000 fişi ücretsiz olarak sunan Zynga Poker, modern ve gelişmiş animasyonların yanında kendinizi gerçekten poker oynuyormuş gibi hissetmeniz için oluşturulmuş akıllı ve hassas kontroller sunuyor.
Özel etkinliklere katılarak gerçek hediyelerin sahibi olabileceğiniz poker oyununu arkadaşlarınız arasında oynayabileceğiniz gibi milyonlarca oyuncuya karşı da oynayabiliyor, günlük ücretsiz fişlerin sahibi olabiliyorsunuz.