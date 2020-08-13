Bluff Plus, Zynga Türkiye tarafından geliştirilen kart oyunu. Sıradan kart mekaniklerini ada kurma eğlencesiyle harmanlayan bir mobil oyun olan Bluff Plus, Android telefonlara ücretsiz indirilip oynanabiliyor. Online kart oyunlarını seviyorsanız hemen Bluff Plus’ı Android cihazınıza indirin, mücadele eden milyonlarca oyuncu arasına katılın.

Zynga Türkiye’nin ilk mobil oyunu Bluff Plus, blöf kart oyunu ile ada kurmayı birleştirerek blöf kart oyunlarına (Bluff, Cheat, B.S., I Doubt It, Swindle, Lie, Doubting, Trust, Don’t Trust) yeni bir soluk getiriyor. Sadece gerçek oyuncuların mücadele ettiği kart oyununda herkes kendi hayalindeki adayı kurma düşüncesinde. Rüya adanızı kurmanın tek yolu kart mücadelesinden zaferle çıkış olmak. Kazanacağınız altınlarla adanızı geliştirebiliyorsunuz. Diğer oyuncuların adalarına saldırılar düzenleme şansına da sahipsiniz.

Bluff Plus Android Özellikleri