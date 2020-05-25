Casual Arena tarafından geliştirilen ve mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan Briscola Online Casual Arena ile kağıt oyunları konusunda kendinizi geliştirebileceksiniz.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan yapım içerisinde 2, 3 ve 4’lü olmak üzere oyuncular ile kart oyunları oynama fırsatı elde edeceğiz.

Popüler bir kart oyunu olarak adından söz ettirmeye devam eden başarılı yapım, çevrimiçi olarak oyunculara eğlenceli dakikalar sunuyor. Birbirinden farklı oyunlar oynayarak keyifli vakit geçireceğimiz yapımda gerçek zamanlı bir oynanış yer alacak.

Oyuncular gerçek oyunculara karşı kart oyunlarındaki yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler. Sohbet odalarının da yer aldığı bilinen oyun içerisinde eğitim modu da yer alıyor. Eğitim modu eşliğinde oyuncular oyun içerisine daha hızlı ve kolay bir şekilde adapte oluyorlar.

Briscola Online Casual Arena günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.