Chicken Head!, basit kurallar çerçevesinde oynanan online kart oyunu. Android telefonunuzda ister arkadaşlarınızla ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla oynayabileceğiniz kart oyununda stratejik düşünmeniz gerekiyor.

Çizgi film stili grafiklere ve eğlenceli oynanışa sahip kart oyununda kazanmak için tek yapmanız gereken; elinizdeki kartları herkesten önce bitirmek. Kartları ilk bitirmeye başaran oyuncu, o elin kazananı oluyor. Oyunda ilerlemek için ortadaki kartlardan ya aynı değerdeki ya da bir üst değerdeki kartı atmanız gerekiyor. Düz rakam içeren kartların dışında kalan vahşi kartları atarsanız sizden sonraki oyuncu oynayamıyor; pas geçmek durumunda kalıyor.