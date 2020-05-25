İspanya ve Latin Amerika’nın popüler kart oyunlarından bir tanesi olan Chinchón Blyts artık Türkiye’de de oynanabiliyor.

Blyts tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil platformda yayınlanan Chinchón Blyts kağıt oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı oyun gerçek zamanlı olarak oynanıyor. PC platformunda da oldukça popüler olan başarılı yapım da sürprizlerle dolu bir yapı yer alıyor.

Yapım içerisinde oyuncular bir masa etrafına dizilecek, kendi avatarlarını seçebilecek, online olarak diğer oyunculara karşı meydan okuyabilecekler. Farklı kart destelerinin de yer aldığı oyun içerisinde birinci olabilmek için ter dökeceğiz.

Grafikleri bakımından oldukça tatminkar olan yapım kitlesini de artırmaya devam ediyor.