Cobra Kai: Card Fighter, Netflix’te yayınlanan dövüş sanatları dizisi ile aynı adı taşıyan kart dövüş oyunu. Dövüş oyunlarını sevenlerin ilgisini çeken yeni mobil oyun Cobra Kai: Card Fighter, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

Cobra Kai: Card Fighter İndir

Dojo’nuzu seçin! Cobra Kai tarafında mı olacaksınız yoksa Miyagi-Do ile takım mı olacaksınız? Orijinal Karate Kid olaylarından 30 yıl sonra Johnny Lawrence, dibe vurur; ta ki genç komşusunu sokak serserilerinden kurtarana dek. Bu olay, ünlü Cobra Kai dojonun yeniden hayata dönmesine yol açar. Bu arada All-Valley Şampiyonu günlerini geride bırakan Daniel LaRusso, akıl hocası Bay Miyagi’nin ölümünü atlatmaya çalışmaktadır ve dövüş sanatları yoluyla çocuklarıyla bağlantı kurmaya çalışır.

Johnny’e katılın ve serserileri ve yanlış anlaşılanları karşılayarak ya da Daniel’ın yanında yer alarak geçmişini kurtarmasına ve Bay Miyagi’nin öğretilerini aktarmasında yardımcı olun. Robby, Miguel, Samantha, Eli “Hawk”, Aisha ve Demetri gibi Cobra Kai serisinden en sevdiğiniz karakterlere zorbaların, çetelerin, oyunun ve ilişki sorunlarının üstesinden gelmek için savaşırken yol gösterin.

Hızlı tempolu Kart Dövüş Aksiyonu!

Kartların sinerjilerini keşfetmek ve dövüş stratejinizi uygulamak için destelerinizi hareket türü, kart rengi veya güç düzeyine göre özelleştirin (Joker kartları unutmayın!)

Deneyim puanı kazanın, karakterinizin seviyesini yükseltin ve Kara Kuşak kazanmalarına yardımcı olun!

Dojo Kartlarınızı toplayın ve yükseltin ve daha güçlü hale getirin ve DESTANSI KOMBOLAR çekin!

Dojo’nuzu seçin! Cobra Kai’den taraf mı olacaksınız yoksa Miyagi-Do’nun yanında mı olacaksınız?

Karate dojonuza öğrenci alın ve onlara özel hareketler öğretin!

Öğrendiğiniz hareketleri eğitim kuklası ve yapay zekaya karşı uygulayarak pratik yapın!

Sıralama için diğer oyunculara karşı mücadele edin!

Onu ve ödül kazanmak için haftalık ve aylık online turnuvalarda yarışın!

İlk vurun. Sert vurun. Acımak yok!