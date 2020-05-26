Diego Lattanzio tarafından geliştirilen Descarte oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Kart severlerin ilgisini çekmesi beklenen Descarte mobil kağıt oyunları arasına dahil oldu.

Oldukça sade ve basit grafiklere sahip olarak piyasadaki yerini alan yapım bazı platformlarda 150 olarak anılırken oyunculara eğlenceli zaman geçirtmeyi vadediyor.

Masa etrafında oynanabilen yapım da oyuncular elde ettikleri 5 kart ile rakiplerini mağlup etmeye çalışacak, kart oyunları üzerindeki başarılarını sınama fırsatı elde edecekler. Oyun içerisindeki amacımız elimizde kart kalmadan oyunu tamamlayabilmek olacak.

Günümüzde Android ve iOS platformlarında ilgiyle oynanabilen başarılı yapımda oyuncular 200 puan ve daha fazlasını ulaştıklarında oyunu tamamlamış sayılırlar.

5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım başarılı bir grafik çiziyor.