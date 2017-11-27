Desert Legacy, minimalist görselleriyle bağlayıcı, reflekslere dayalı sürükleyici bir mobil oyun. İlginç bir hikayeye sahip olan oyunda çölde sörf yapmanın keyfini sürüyoruz. Sonsuz çölün tepeleri arasında sürükleniyor, antik kentin kalıntıları arasında geziniyoruz.

Geliştiriciye göre rüzgarın efendisi, yeri geldiğinde çöl fırtınası olduğumuz, bana göre çölde duvarlara çarpmadan sörf yaptığımız basit bir oyun olan Desert Legacy, Android platformuna özel olarak karşımıza çıkıyor. Çöl oyunlarını seviyorsanız, sonsuz oynanış sunan arcade oyunlardan keyif alıyorsanız telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Yenilikçi kontrol sistemiyle de her yerde rahat oynanış sunuyor.

Desert Legacy Özellikleri: