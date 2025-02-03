Serinin yeni oyunu olarak piyasaya sürlen Poppy Playtime Chapter 4 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Poppy Playtime Chapter 4 APK, popüler korku serisinin devam oyunu olarak oyuncuların kaşısına çıkıyor. Oyunculara yeni bulmacalar ve korku dolu anları sunan Poppy Playtime Chapter 4 Mobile, tekrardan bir oyuncak fabrikasının içerisinde geçmektedir.

Karanlığın içerisinde ilerlerken, kapıları açmak için bulmacaları çözmeli ve hayatta kalmaya çalışmalısınız. Oyuncak fabrikasının içerisinde sizi öldürmeye çalışan Huggy Wuggy adlı bir yaratık bulunuyor.

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz Poppy Playtime Chapter 4, mobil sürümüyle Android oyuncularıyla buluştu. Kolay kontrolleri, atmosferik grafik yapısı ve zeka zorlayan bulmacalarıyla birlikte harika bir Android korku oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.

Poppy Playtime Chapter 4 APK İndir

Huggy Wuggy, sizi her an arayan bir yaratıktır. Gaz maskenizi takarak, fabrikadaki kötü koşullardan kurtulabilir ve bulmacaları daha rahat çözebilirsiniz.

Siz de Poppy Playtime Chapter 4 APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir korku deneyimi yaşayın!

Poppy Playtime Chapter 4 Oyunu Özellikleri