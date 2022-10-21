Truck Simulator Ultimate APK harika grafiklere, gerçekçi oynanışa sahip kamyon simülatörü temelinde geliştirilen bir tür simülasyon oyunu.

Abdullah Yılmaz - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Truck Simulator Ultimate APK, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip kamyon simülatör oyunu. Mobil platformda en çok oynanan otobüs simülatör oyunlarından Bus Simulator Ultimate APK yapımcılarının yepyeni oyunu Truck Simulator Ultimate, en iyi grafiklere sahip kamyon sürme oyunu arayanlar için en iyi seçenek. Zuuks Games grafikleri, oynanışı, içeriğiyle harika bir kamyon oyunu ile bizlerle.

Truck Simulator Ultimate APK İndir

Kaliteli bir kamyon simülasyon arıyorsanız, ücretsiz oynanabilir Truck Simulator Ultimate 1.0.6 APK oyununu tavsiye ederiz. 250 milyondan fazla oyuncunun oynadığı Otobüs Simulator: Ultimate’in yapımcıları Zuuks Games’e ait olan kamyon oyunu simülasyon ile tycoon oyununu bir araya getiriyor.

Türkiye, Amerika, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin, Brezilya, Azerbaycan ve daha birçok ülkede şirketinizi kuruyorsunuz. Dünyanın en büyük lojistik şirketi olmanız isteniyor. Kendi kamyon filonuzu oluşturma, kendi işinizi yönteme fırsatı veren simülasyon oyununda 100’den fazla şehirde çok çeşitli kargoları taşıyorsunuz. Bununla kalmayıp borsada ihalelere katılıp kazancınızı artırıyorsunuz. Dünyanın en büyük lojistik firması olmanızı sağlayan birçok çalışanınız da emrinizde. Dilediğiniz sayıda çalışan işe alabilir, ofislerinizi de dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Amerikan ve Avrupa kamyonları gerçek yol (köy, şehir, otoban yolları) ve hava koşullarında sürdüğünüz oyunda dilerseniz çok oyunculu sezona da katılabilirsiniz. Multiplayer modda ister ortak kargo taşıyın ister yarışlara katılın, size kalmış.

Truck Simulator Ultimate Özellikleri

Çok oyunculu sezon. Ortak kargo taşıyın veya yarışlara katılın. Yepyeni çok oyunculu deneyim sizi bekliyor.

100’den fazla şehirde çok çeşitli kargoları taşıyın.

Nakliye borsasında ihalelere katılın ve daha yüksek karlar elde edin.

Kendi işinizi yönetin.

Kendi kamyon filonuzu oluşturun.

Çalışanları işe alın ve şirketinizi maksimum kar için yönetin.

Ofislerinizi istediğiniz gibi tasarlayın.

Kamyonlarınızı lamba, tampon, korna, kokpit ışıkları ve daha fazla modifikasyon seçeneğiyle yenileyin.

32’den fazla muhteşem kamyon

Amerika kamyonları ve Avrupa kamyonları ile oynayın.

İkinci el kamyon pazarı

Detaylı kokpitler

Dinlenme tesisleri. Artık dinlenme tesislerinde yiyecek ve içecek siparişi verebilirsiniz.

DLC modu sistemi

250’den fazla radyo istasyonu

Ücretsiz otoban yolları

Gerçekçi hava durumu

Köy, şehir, otoban yolları

Truck Simulator Ultimate Detayları

Popüler otobüs simülatörü, simülasyon oyunu Bus Simulator : Ultimate'in geliştiricilerinin yeni oyunu. Truck Simulator Ultimate Son Sürüm 2022 APK (APK + OBB) veya Google Play'den indirilebiliyor. Truck Simulator : Ultimate sınırsız para gibi hile modları APK formatında, Google Play Store dışından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

Truck Simulator Ultimate Sistem Gereksinimleri

Truck Simulator : Ultimate 2021 oynamak için Android 7.0 ve üzerinde çalışan, 2 GB belleğe sahip bir Android akıllı telefona sahip olmanız gerekiyor. Bu donanımla oyun maksimum grafik ayarlarında oynanabiliyor. Daha düşük bellekli bir telefon kullanıyorsanız, grafik ayarları otomatik olarak düşürülüyor.