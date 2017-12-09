Discovery Card Quest, sizleri tüm evrende bir yolculuğa çıkaran oldukça ilginç bir kart oyunu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz veya tabletinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, güneş sisteminden tutun da ipek yoluna yolculuk edebilir ve birbirinden ilginç kartlara sahip olabilirsiniz.

Günümüzde kart oyunlara büyük bir rağbet var. Özellikle eğitici oyunlar söz konusu olduğunda oldukça başarılı işler ortaya çıkabiliyor. Discovery Card Quest oyunu da bu oyunlardan biri ve son derece başarılı bir oynanışa sahip. Oyunda bir hücreden evrenin ulaştığı tüm noktalara seyahat etmek için bir pasaportunuz var. Yolculuk ederek yeni şeyler keşfediyor ve her oyun kartında ilginç bilgiler edinebiliyorsunuz.

Oyunun en sevdiğim yanlarından biri diğer oyunculara karşı yarışma imkanınızın olması. Öte yandan kartlarınızı ticaret yapmak için de kullanabilirsiniz. Ücretsiz ödüller, hazineler ve XP kazanma dinamikleri de cabası. Sürekli yeni kartların eklendiğini de söylemeden geçmeyelim.

Son derece keyifli bir oyun olan Discovery Card Quest'i ücretsiz indirebilirsiniz. Nadir, destansı ve efsanevi parçaları bulmak için ek paket alma seçeceğiniz de var. Denemenizi mutlaka öneririm.