Emoji Çöz oyunu ile emojilerle anlatılmak istenen kelimeleri Android cihazlarınızdan çözmeniz gerekiyor.

Televizyonda 3 Adam programında sıkça oynan ve büyük ilgi çeken emoji tahmin oyununu hatırlayanınız vardır. Oyunun temel amacı, verilen emojilerle anlatılmak istenen kelimeleri bulmanız. Bundan yola çıkarak hazırlanan Emoji Çöz oyununda da yine aynı şekilde verilen emojilerden filmler, diziler, şarkılar, yemekler gibi kategorilerde bulunan kelimeleri tahmin etmeniz isteniyor. Sürekli güncellenen ve 1000’in üzerinde kelime arşivi bulunan uygulamada, tahmininizi ekranın altında bulunan harflerden seçim yaparak yazmanız gerekiyor.

Zorlandığınız kelimeleri daha kolay bulabilmeniz için ipucu alma, gereksiz harfleri temizleme ve soruyu geçme gibi jokerler sunan Emoji Çöz uygulamasında, soruları bilerek kazandığınız altınları bu jokerlerde kullanabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir kelime oyunu olduğunu düşündüğüm Emoji Çöz oyunu reklamsız ve internetsiz çalışmasıyla da öne çıkıyor diyebilirim. Siz de genel kültürünüze ve kelime haznenize güveniyorsanız Emoji Çöz oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.