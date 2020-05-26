Mobil kağıt oyunları arasında yer alan Escoba del 15 oyuncularına keyifli zaman geçirtmeye devam ediyor.

Blyts tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Escoba del 15 oldukça basit ve bir o kadar da renkli grafik açıları eşliğinde oyuncularına keyifli zaman geçirtiyor.

Android ve iOS platformlarında olmak üzere ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı kart oyunu oynayacaklar.

Gelişmiş yapay zekanın da yer aldığı yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı çevrimiçi turnuvalara da katılacak ve yeteneklerini sınama fırsatı elde edecekler. Birçok başarımın da yer aldığı yapımda oyuncular arkadaşlarının performansını da yakından takip edebilecekler.

Basit bir oynanışa sahip olan yapım da gerçek oyuncular yer alıyor.

Yapım günümüzde ücretsiz geliştirmeler almaya devam ederken, 500 binden fazla kez indirildi.