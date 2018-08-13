TV, kitaplar, haberler, bloglar ve daha fazlası ile bir dil öğrenin. Bütün bunları anında çevirerek Flowlingo sayesinde ücretsiz şekilde İngilzice seviyenizi geliştirin.



• Eğlenceli. Duolingo ve Memrise'yi seviyorsanız, Flowlingo sizi temel bilgilerin ötesine götürecek ve akıcılığınızı geliştirecektir. Flowlingo, zaten keyif aldığınız içeriklere ve yerel içeriğe sizi kaptırır, böylece kültürü de öğrenirsiniz.

• Kullanımı çok kolay. Ne anlama geldiğini görmek için bilmediğiniz herhangi bir kelimeye dokunmanız yeterlidir. Seçtiğiniz kelimeler için bir kelime kartları otomatik olarak oluşturulur.

• Tamamen ücretsiz.



Desteklenen diller: İngilizce, İspanyolca, Français (Fransızca), Deutsch (Almanca), Русский (Rusça), 简体 中文 (Çince Basitleştirilmiş), বাংলা (Bengalce), Dansk (Danca), Nederlands (Hollandaca), Ελληνικά (Yunanca) dahil 22 dil desteklenmiştir. ), हिन्दी (Hintçe), Bahasa Endonezya (Endonezya), Italiano (İtalyanca), 日本語 (Japon), 한국어 (Korece), Polski (Lehçe), Portekizce (Portekizce), Svenska (İsveç), Tagalog (Filipino), ภาษา Thai (Thai), Türkçe (Türkçe) ve Tiếng Việt (Vietnamca).

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