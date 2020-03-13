Guess The Emoji, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve zevkli zaman geçirebileceğiniz Guess The Emoji oyununda kelimeleri bulmaca çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda emojilerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Kelime oyunlarını sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Guess The Emoji oyununu mutlaka denemelisiniz.

Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Guess The Emoji oyununda kıyasıya mücadele ediyor ve beyninizi sınırlarına kadar zorluyorsunuz. Bulmaca oyunları oynamayı sevenlerin de büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Guess The Emoji oyununu kaçırmayın.

Guess The Emoji oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.