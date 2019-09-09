HaySag uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan hayvan sağlığı ile ilgili birçok konuda bilgi edinebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen HaySag uygulaması, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin işine yarayacak oldukça faydalı bilgiler sağlıyor. Hayvan sağlığı, hayvan hareketleri, hayvan refahı gibi kategorilerde merak ettiğiniz içeriklere ulaşabileceğiniz HaySag uygulamasında yetiştirdiğiniz hayvanların hastalıkları hakkında da bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları küpe numarasından sorgulamanıza da olanak tanıyan HaySag uygulamasında, hayvanlarınızda tespit ettiğiniz hastalıklar varsa bunu en yakın il müdürlüğüne de uygulama üzerinden bildirebiliyorsunuz. Hayvan refahı yönetmelikleri, bakanlık tarafından yayınlanan hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili güncel duyurulara ulaşabileceğiniz HaySag uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.