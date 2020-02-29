Casual Azur Games imzası ile geliştirilen ve Google Play üzerinde Android platformu oyuncuları ücretsiz olarak sunulan HeadHunters io mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Rengarenk yapısı ile oyunculara orta çağ temalı bir yapı sunan HeadHunters io’da 15’den fazla farklı karakteri 10’dan fazla silah, 10’dan fazla yakın dövüş stili ve daha fazlası oyunculara sunuluyor.

Kılıç, bıçak, balta gibi karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere farklı PvP savaş modları yer alacak. Oyuncular dilerlerse yapay zekaya karşı dilerlerse de gerçek oyunculara karşı savaşabilecekler.

Kolya ve sezgisel kontrollerin yer aldığı oyunda zengin ve geniş bir harita üzerinde savaşlara katılacak ve galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.