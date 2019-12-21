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Johnny Trigger 1.3.0 (Android)
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  4. Johnny Trigger - Android için Aksiyon Oyunu

Johnny Trigger

1.3.0
Android
Johnny Trigger
ÜCRETSİZ
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Keyifli bir aksiyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Johnny Trigger, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak nitelendirebileceğim Johnny Trigger oyununda en uygun zamanda ekrana dokunarak düşmanları vurmaya çalışıyorsunuz. Renkli ve hoş görselleriyle de karşımıza çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. John Wick severlerin de büyük bir hayranlıkla oynayabileceğini düşündüğüm oyunda aksiyona doyuyorsunuz.

Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Johnny Trigger sizleri bekliyor.

Johnny Trigger oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.