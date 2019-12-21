Johnny Trigger, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak nitelendirebileceğim Johnny Trigger oyununda en uygun zamanda ekrana dokunarak düşmanları vurmaya çalışıyorsunuz. Renkli ve hoş görselleriyle de karşımıza çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. John Wick severlerin de büyük bir hayranlıkla oynayabileceğini düşündüğüm oyunda aksiyona doyuyorsunuz.

Farklı silahları da kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Johnny Trigger sizleri bekliyor.

Johnny Trigger oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.