Kelime Gezmece 2, kelime oyunu ve bulmaca sevenler için tamamen benzersiz bir oyun. Yıllardır en çok oynanan kelime oyunu Kelime Gezmece’nin yenisi çok farklı formatta karşımızda. Kelime Gezmece 2 oyununda özlü sözler içerisindeki bazı kelimeler açıkken, kapalı kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz.

Yeni kelime ve sözcü bulmaca oyunu Kelime Gezmece 2’de düşünürlerin sözleri, ünlülerin sözleri, atasözleri ve deneyimler, eğlenceli sözler, film ve dizi replikleri, Yeşilçam replikleri, motive edici ve ilham verici sözler ve birbirinden güzel sözleri çözmeye çalışırken eğleneceksiniz. Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini yansıran manzaralar ve müzikler eşliğinde sıkılmadan oynayabileceğiniz bir kelime oyunu. İnternet bağlantısı da gerektirmiyor.

Kelime Gezmece 2, çok basit oynanışa sahip. Cümle içinde boşluk bırakılan kelimeleri doldurmak için harf tabağındaki harfleri sırayla kaydırarak yan yana dizin. Bulmak istediğiniz kelimenin üzerine dokunun. Kelimeyi bulmakta zorlanırsanız ipucu butonuna dokunabilirsiniz. Tabaktaki harflerin sırasını değiştirebiirsiniz. Video izleme veya satın alımla ipucu sayınızı artırabilirsiniz.

Kelime Gezmece 2 İndir Android