Kelime Kutusu, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil kelime oyunu olarak dikkatimizi çeken Kelime Kutusu oyunu, birbirinden zorlu bölümleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Hareketli temaları ve sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kelime dağarcığınızı da geliştirebileceğiniz oyunda ipuçlarından yola çıkarak ilerliyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Kelime Kutusu sizleri bekliyor.

Kelime Kutusu oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.