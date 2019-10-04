Kelime Savaşı - Mynet indirin ve milyonlarca kişiyle canlı sohbet ederek yarışın! Mynet’in yeni mobil oyunu Kelime Savaşı’nda binlerce eğlenceli konu başlığında rakiplerinizle canlı düelloya katılıyorsunuz. İster arkadaşlarınızla ister yeni insanlarla oynayabileceğiniz süper eğlenceli bir canlı bilgi yarışı Kelime Savaşı. Online kelime oyunları, bilgi yarışması oyunları vb. seviyorsanız Mynet Kelime Savaşı oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Mynet’in mobil cihazlarda oynanabilen yeni oyunu Kelime Savaşı, online kelime bulma, kelime türetme, kelime arama oyunlarından keyif alanların hoşuna gidecek bir oyun. Android telefonunuza ücretsiz indirip profilinizi oluşturmanızın ardından milyonlarca “gerçek” kişiye karşı yarışmaya başlıyorsunuz. Farklı konu başlıkları mevcut. Sorular tekrarlamadığı gibi her güncellemeyle soru kapasitesi artırılıyor. Teke tek yarışıyorsunuz ve soruları yanıtlarken çok hızlı olmanız gerekiyor. Size yöneltilen bir soruyu kabul etmeme/soruyu değiştirme şansınız da var ancak bunun için birkaç altın harcamanız gerekiyor. Ayrıca oynadıkça enerjiniz tükeniyor. Oyun içi videoları izleyerek altın kazanma şansınız var ama enerji için belli bir süre beklemeniz ya da gerçek para harcamanız gerekiyor.

Kelime Savaşı - Mynet Android Oyunu Özellikleri