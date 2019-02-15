Kelime Turu, kelimeleri bulmaya çalışırken dünyanın doğal güzelliklerini keşfedeceğiniz Türkçe kelime oyunu. Sıcak kumsallardan soğuk tepelere, ıssız ormanlardan yakan çöllere farklı temalarda bulmacalar içeren kelime oyununu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Dünyayı gezerken yeni kelimeler öğrenebileceğiniz, Türkçe kelime dağarcığınızı test edeceğiniz süper eğlenceli bir kelime bulmaca oyunu Kelime Turu. Oyunda ilerlemek çok basit. Bölümü geçmek için tek yapmanız gereken; bulmacaları doğru kelimelerle doldurmak. Verilen harfleri kullanarak kelimeler türetip ilgili alanlara giriyorsunuz. Tüm kelimeleri bulmayı başarırsanız seviye atlıyor ve yeni bir ülkeyle tanışıyorsunuz. Bu arada süre kısıtlaması yok. Kimseyle de yarışmıyorsunuz. Dilediğiniz zaman girip oynayabilirsiniz. Bir türlü bulamadığınız kelimeler için ipucunuzu kullanabilirsiniz.