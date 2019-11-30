LaLiga’da yer alan futbolcuların kartlarını toplayarak en güçlü takımı oluşturabileceğiniz ve rakiplerinizle nefes kesen maçlara çıkarak birincilik mücadelesi vereceğiniz LaLiga Top Cards 2020, mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan ve 100 biden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Kaliteli görselleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, olabildiğince fazla kart toplayarak en iyi oyuncuları takımınıza almak ve ligdeki diğer takımları yenerek şampiyonluğa uzanmaktır.

Kendi taktiğinizi geliştirerek futbolcu kartlarını en iyi şekilde kullanmalı ve rakiplerinizin hamlelerini boşa çıkartarak maçları kazanmalısınız. Oyunu online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve zorlu müsabakalara çıkabilirsiniz.

Oyunda İspanya liginde yer alan tüm futbolcuların kartları mevcuttur. Hayalinizdeki takımı kurmak için en iyi oyuncuları kadronuza katmalı ve İspanya liginin birincisi olmak için mücadele etmelisiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz LaLiga Top Cards 2020, ücretsiz oyunlar arasında bulunan eğlenceli bir kart oyunudur.