Letter Master (Harflerin Ustası), dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı yarışacağınız kelime oyunu. Online kelime bulmaca oyunlarını seviyorsanız, İngilizce ve Türkçe oynama seçeneği sunan Letter Master’ı kesinlikle oynamalısınız. Tamamen ücretsiz!

İlk bakışta basit bir kelime oyunu izlenimi uyandırsa da oynamaya başladığınızda küçük yaşta oyunculara göre olmadığını görüyorsunuz. İster Türkçe ister İngilizce kelime bilginizi test edebileceğiniz kelime bulmaca oyununda daire içerisindeki harfleri kullanarak anlamlı, sözlükte olan kelimeler türetmeye çalışıyorsunuz. Dikey, yatay, geriye doğru, diyagonal kısacası her yönü denemelisiniz. Tabloda olmayan sürpriz kelimeleri bulmayı başarırsanız ekstra puan alıyorsunuz. Süre kazanmak veya bulmakta zorlandığınız kelime için harf almak isterseniz ipuçları sizi bekliyor.

Letter Master Özellikleri: