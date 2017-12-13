Look, Your Loot!, kartlarla oynanan savaş - strateji oyunlarına ilginiz varsa keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Kaliteli grafikler sunan kart oyununda hamster ile yaratıkların yaşadığı, tuzaklarla dolu zindanlara giriş yapıyorsunuz.

Sürükleyici yapıda basit mekanikler üzerine kurulu roguelike benzeri bir kart oyunu olarak karşımıza çıkan Look, Your Loot!, fantastik ruhu taşıyor. Oyunda kontrol ettiğiniz kahramanlar hamster. Karanlık zindanlarda karşılaştığınız canavarları öldürmek için üzerlerine gitmeniz yeterli oluyor. Ancak karşılaştığınız düşmanın seviye (üst tarafında yazılı sayıdan anlayabiliyorsunuz) olarak sizden üstünse yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kendi silahınızın yanı sıra alev topu kullanabileceğiniz yardımcı silahlarınız mevcut. Kartlarla dolu platformda ilerleme şekliniz ise; sağa sola veya yukarı aşağı adım atma.

Strateji izleyerek ilerlemeniz gereken oyunda şövalye, büyücü, paslı şövalye ve hırsız adlarını taşıyan dört farklı karakter yer alıyor. Başlangıç karakteri Şövalye Bay Fare. Zindanda karşılaştığınız boss’ları öldürmeyi başarırsanız diğer karakterlerin kilidini açıyorsunuz. Her karakterin özelliği farklı. Biri kalkanı çok iyi kullanıyor, biri ateş topları atabiliyor, biri canavarlara yakalanmıyor, birisi de kalkanları şimşeklere çevirebiliyor.