MARVEL Battle Lines, 100’ün üzerinde Marvel karakterini bir araya getiren online kart savaş oyunu. Avengers (Yenilmezler), Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), Spider-Man (Örümcek Adam), Iron Man (Demir Adam), Black Widow (Kara Dul) ve daha nice süper kahraman ve kötülerin yer aldığı oyun, aksiyon yüklü tek oyunculu mod ve PvP mücadele sunuyor. Süper kahramanlı mobil oyunları seviyorsanız kaçırmayın!

Kozmik küpün patlaması sonucunda kaosa sürüklenen Marvel evrenini kurtarmak için süper kahramanlarla kötülerin güçlerini birleştirdiği bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Ara diyaloglarla süslenen oyunda yüzlerce Marvel karakterleri yer alıyor. Savaş öncesinde takımınızı oluştururken kart formunda görüyorsunuz, arenaya girdiğinizde üç boyutlu yüzleriyle karşılaşıyorsunuz. Sıra tabanlı oynanış hakim. Her hamle sonrası diyaloglar yükseliyor. Bu noktada oyunun dil eksikliğinden bahsetmek gerek. Ne yazık ki; Türkçe dil desteği mevcut değil.

MARVEL Battle Lines Özellikleri: