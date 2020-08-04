MARVEL Duel, dünyanın en büyük süper kahramanları ve süper kötü adamlarını içeren hızlı strateji kart oyunu. Gizemli bir şeytani güç, Marvel tarihinin en ikonik olaylarını değiştirdi. En sevdiğiniz karakterleri çağırarak ve rakiplerinizi etkili stratejilerle alt üst ederek evreni kurtarın! En güçlü destenizi oluşturun ve evreni kurtarın! Ön kayıta özel 10 genel genişleme paketine sahip olun!

Marvel Duel oyununda heyecan verici üç boyutlu çok oyunculu savaş sizi bekliyor. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde destansı mücadeleye katılın! En sevdiğiniz süper kahramanlar ve süper kötülerin güçlerini açığa çıkartırken sinematik görsel efektlerden gözünüzü alamayacaksınız! Karakterler tanıdık ancak hikaye farklı. Civil War, Infinity War ve diğer bilindik olayları her zamankinden farklı yaşayın. Tüm Marvel evrenini kurtarmak için destenizi yanınıda taşıyın. Deste demişken, 150’den fazla toplanabilir Marvel karakteri mevcut. Her türlü Demir Adam zırhı, farklı evrenlerden Örümcek Adamlar ve çok sayıda cesur Asgardian savaşçısı… Hepsini toplayın ve özelleştirin!

MARVEL Duel Android Özellikleri