Aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarak zorlu görevler üstleneceğiniz ve rakiplerinizle nefes kesen kart savaşları yapacağınız Mighty Heroes, mobil platformda kağıt oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve etkileyici grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı saldırı özelliklerine ve silahlara sahip yüzlerce savaşçıdan dilediğinizi seçerek düşmanlarınıza karşılık vermek ve rakiplerinizin hamlelerini doğru analiz ederek en uygun savaşçı kartıyla saldırıya geçmektir.

Savaş haritasında ilerleyerek tehlike noktalarında yer alan güçlü savaşçılarla mücadele ederek aksiyon dolu anlar geçirecek ve rakiplerinizden önce hamle yaparak savaşlarda avantaj elde etmek için çaba göstereceksiniz.

Oyunda farklı özelliklere ve ilginç tasarımlara sahip yüzlerce savaşçının yer aldığı saldırı kartları bulunmaktadır. Ayrıca 10 farklı oyun yöneticisi yer almaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız Mighty Heroes ile sizde online RPG savaşlarına katılarak eşsiz kahramanları kontrol edebilir ve nefes kesen savaşlar yapabilirsiniz.