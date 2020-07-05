Mr Autofire

Dünya çöktü. Virüsler, bulaşıcı ajanlar ve sert yaşam koşulları hayatta kalanların yaşamlarını her zaman tehdit ediyor. Her canavar saldırısı, zombi çılgınlığı yeteneklerinizi geliştirebilir: Sonraki savaşta hayatta kalma oranınızı artırın.

Dünya yürüyen ölüler tarafından işgal edildi. İnsanların yaşayabileceği daha az sayıda ve daha az yer var ve bu dünyada senin gibi dövüşen birçok kahraman yer alıyor.

Gerçekliğin dokusu paramparça hale geldi ve canavarlar akın ediyor! Şimdi sıra sende, haydi kendini göster. En büyük silahını ve becerilerini hazırla.

Hayatta kalma mücadelen acımasız olacak. Hayatta kal, keşfet ve kıyamet sonrasındaki hayatta kalma hikayeni tüm direnişçilerle paylaş! Hayatta kalma protokolünü al, kıyametten sağ çıkmalısın!