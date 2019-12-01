İstediğiniz ajanı ve silahı seçerek tetikçilik yapacağınız ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirmek için aksiyon dolu görevler üstleneceğiniz Mr Spy, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, onlarca farklı ajan karakteri ve savaş aleti arasından dilediğinizi seçerek düşman birliklerinin arasında dalmak ve düşmanlarınızı mermi yağmuruna tutmaktır.

Görevleri tamamladıkça seviye atlayabilir ve yeni silahların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere sahip onlarca ajan karakteri yer almaktadır.

Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz yüzlerce ölümcül silah ve bomba bulunmaktadır. Karşınıza çıkan herkesi tek tek öldürmeli ve farklı savaş meydanlarında boy göstermelisiniz.

Android ve iOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mr Spy ile sizde aksiyona doyabilir ve stres giderebilirsiniz.