Günümüze kadar 4 farklı oyun geliştirerek oyuncuların dikkatini çekmeyi başaran PaniniGroup son olarak Panini FIFA 365 AdrenalynXL adlı oyun piyasaya sürdü.

Android ve iOS platformunda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan ve mobil kağıt oyunları arasında yer alan Panini FIFA 365 AdrenalynXL ile alışılmışın dışında bir futbol deneyimi bizleri bekliyor olacak. Farklı modlara sahip olan ve oyunculara hem gerçek zamanlı hem de çevrimdışı oynama deneyimi sunan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

Kartlar eşliğinde oynanabilen yapımda oyuncular seçtikleri kartlar ile oyun içerisinde hamle yapacak ve doğru taktikler ile de rakiplerine mağlubiyeti tattırmaya çalışacaklar. Kendi kurdukları takımları yönetecek olan oyuncular dünya genelindeki yüzlerce oyuncuya meydan okuyacaklar.

Panini FIFA 365 AdrenalynXL 1 milyondan fazla bir oyuncu kitlesi tarafından oynanıyor.