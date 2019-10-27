Mobil kelime oyunları arasında yer alan PicoWords ile heyecanlı dakikalar yaşamaya hazır mısınız?

Birbirinden farklı kelimeler üretmeye çalışacağımız oyunda bizleri hem zorlu hem de basit bir oynanış yapısı bekliyor olacak. Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.

Second Gear Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapoımda amacımız karmakarışık verilen harfler ile mantıklı kelimeler üretmek olacak. Görüntüler ile ipuçlarını birleştireceğimiz oyunda oluşturduğumuz kelimeler de İngilizce olarak karşımıza çıkacak.

Basit grafiklere ve sade bir tasarıma sahip olan yapım da Türkçe dil desteği yer almazken farklı dil seçenekleri de seçilebilecek.