Royal Aces, ünlü isimleri bir araya getiren, şansın kazandığı bir kart oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan yapım, sadece online çok oyunculu (multiplayer) mod sunuyor. Dünya genelinde oyuncularla arenalarda kapışıyorsunuz.

Rambo, Kim Jong-Un, Anonymous, Donald Trump, Chuck Norris, Godfather gibi ünlü kişileri bir arada görebileceğiniz kart oyununda arenaya çıkıyorsunuz. Sırayla veya rakibinizi beklemeden kutuları açarak ilerliyorsunuz. Açtığınız kutuların toplamı 21 olmak zorunda. Daha yüksek veya düşük olursa kaybediyorsunuz. 21’i bulursanız karakteriniz özel silahıyla rakibinize saldırıyor. İki oyuncunun da maksimum üç karakteri bulunmakta. Tümünü öldürmeyi başaran altını kapıyor.