Scrabble GO, dünyanın en çok oynanan kelime oyununun yeni ve güncellenmiş sürümü. Klasik scrabble kelime oyununu farklı modlarla ister Facebook arkadaşlarınızla ister ailenizle oynayın. Scrabble kurallarını unuttunuz mu? veya Scrabble kelime oyunu nasıl oynanır bilmiyor musunuz? Solo modda bilgisayara karşı oynayarak hem kuralları hatırlayım hem de kendinizi geliştirin.

Online kelime bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Scrabble GO’yu Android telefonunuza indirmelisiniz. Scrabble oyununda dört heyecan verici mod bulunuyor. Bu modlar neler mi?

Düellolar: Hızlı, kafa kafaya Scrabble! Aynı düzeyde oyuncularla eşleştiriliyor ve beş tur oynuyorsunuz. Çabuk oynamanız gereken bir mod çünkü her hamlede sürenizden gidiyor. Düellolarda kazanarak ödül sandıklarının kilidini açabiliyorsunuz.

Hızlı, kafa kafaya Scrabble! Aynı düzeyde oyuncularla eşleştiriliyor ve beş tur oynuyorsunuz. Çabuk oynamanız gereken bir mod çünkü her hamlede sürenizden gidiyor. Düellolarda kazanarak ödül sandıklarının kilidini açabiliyorsunuz. Word Drop: Sürekli değişen bir kelime arama oyunu. Kullanılan kutucuklarınız değiştiriliyor, kalan harfler yer değiştiriyor ve yeni olasılıklar açılıyor!

Sürekli değişen bir kelime arama oyunu. Kullanılan kutucuklarınız değiştiriliyor, kalan harfler yer değiştiriyor ve yeni olasılıklar açılıyor! Tumbler: Anagramları sever misiniz? Bu yeni modda sınırlı bir süre içerisinde dönen harf kümesinden yüksek puanlı kelimeler bulmaya çalışıyorsunuz. Kelime uzunluğu ve benzersiz kelimeler için bonus puan veriliyor.

Anagramları sever misiniz? Bu yeni modda sınırlı bir süre içerisinde dönen harf kümesinden yüksek puanlı kelimeler bulmaya çalışıyorsunuz. Kelime uzunluğu ve benzersiz kelimeler için bonus puan veriliyor. Rush: Solo Scrabble modunda tek rakibiniz kendiniz. Kendi kendinize oynuyorsunuz da diyebilirim. Her hareketiniz sayılıyor, süre ve hamleler kısıtlı.

Seviye sisteminin de olduğu kelime oyununda haftalık lig mücadelesi de oluyor. Arena Turnuvalarında oynayarak ligde sıralamanızı yükseltiyor, yükseldikçe tecrübe puanı kazanıyorsunuz.