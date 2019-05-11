Scripts ile birlitkte yeni bir yazma sistemi öğren: Korece, Japonca, Çince... 3'ten fazla yazı sistemiyle her gün 5 dakikalık süper hızlı ve destansı, eğlenceli öğrenme motoruna sen de katıl.

Scripts, yeni bir dildeki okuma ve yazmanın sıkıcılığına yepyeni bir boyut getiriyor. Çince karakterleri, Kore Alfabesini ya da Japon yazma sistemini harika minimal resimli gösterimler ve hızlı mini oyunlarla öğren. Uygulama tamamıyla görselden oluşuyor. Anlamı anadilinizle doğrudan bağlamak için resimler kullanılıyor.

Telefonunuzun klavyesiyle yazmak hızlı olacak. Hızlı kaydırmalara ve dokunmalara merhaba deyin! 5 dakikanızdan en iyi şekilde yararlanmak için bu ekstra saniyelere ihtiyacınız olacak. Dil bilgisi yok, yalnızca yüksek pratiklik değeri olan, küratörlü kelimeler var!