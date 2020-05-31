Casual Game Company tarafından geliştirilen ve üç farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan Skip-Bo zeka ve kağıt oyunları kategorisinde yer alıyor.

Sıralı kart yığınları oluşturularak oynanabilen yapım da oyuncular en iyi kart yığınını yaparak rakiplerini yenmeye çalışacaklar.

Beceri ve stratejiyi aynı oyunda buluşturan geliştirici ekip, oyunu oynaması ücretsiz olarak yayınlayarak yüzleri güldürdü.

Farklı sayılara sahip olan kartlar ile en hızlı ve en iyi yığını oluşturan oyuncu, oyunu kazanırken eğlence ise tavan yapacak. Oldukça renkli içerikler eşliğinde rahatlıkla oynanabilen yapım her kesimden oyuncuya kolay bir oynanış sunuyor.

Cesur grafik açılarının da yer aldığı mobil yapım da gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncu yer alıyor. Oyuncular online olarak birbirleri ile mücadele ederken diğer yandan da keyif alıyorlar.