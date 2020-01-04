İskambil kartlarıyla çeşitli oyunlar oynayarak puan toplayabileceğiniz ve bu sayede kendi şehrinizi inşa edebileceğiniz Solitaire Farm Village, mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, iskambil kartlarından yararlanarak çeşitli şans oyunlarında mücadele etmek ve puan kazanarak şehrinizi inşa etmeye başlamaktır.

Topladığınız puanları kullanarak sıfırdan bir şehir kurabilir ve çeşitli binalar inşa edebilirsiniz. Şehrinizi geliştirerek çeşitli üretim merkezleri ve ticarethaneler yapabilirsiniz. Kart oyunlarından ne kadar çok puan toplarsanız şehrinizi o kadar çok geliştirebilir ve yeni faaliyet alanları oluşturabilirsiniz.

Hayalinizdeki şehir kurarak dilediğiniz gibi yönetebileceğiniz ve aynı zamanda birbirinden eğlenceli iskambil oyunlarına katılacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Solitaire Farm Village, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.